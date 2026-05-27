В Подмосковье формируется хоккейная «Академия „Красная Машина“»

В Московской области под брендом «Академия „Красная Машина“ создается единая вертикаль подготовки хоккеистов — от детской школы до Молодежной хоккейной лиги. Академия создается на базе отделений областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Уже в следующем сезоне хоккейные команды из Подмосковья будут играть под общим брендом. Клуб «Атлант» из Мытищ переименуют в «Красную Машину Атлант», а отделение в Красногорске останется под названием «Красная Машина Юниор».

Обе команды перейдут на единую систему, основанную на национальной программе развития хоккея «Красная Машина». В рамках этой программы будут внедряться современные методики тренировок, вырастет количество занятий и матчей, а также появится научный подход к общей физической подготовке. В академии займутся более 1000 юных хоккеистов, причем тренировки станут полностью бесплатными. Кроме того, всех спортсменов обеспечат необходимым инвентарем и экипировкой.

В Мытищах сейчас формируют базу для приема хоккеистов младших возрастов. А в Красногорске, на базе арены «Красная Машина Красногорск», откроют кластер для воспитанников средних и старших возрастов академии. Там же появятся полноценный интернат, общеобразовательная школа и дополнительные занятия по другим видам спорта.

Параллельно в рамках проекта будет создана команда Российской хоккейной лиги — «Красная Машина Академия». Ее главная цель — помочь выпускникам школ перейти на профессиональный уровень, обеспечив мягкую адаптацию из юношеского хоккея в молодежный.

Вершиной всей этой системы станут уже действующие клубы МХЛ. «Красная Машина Юниор» позволит игрокам быстро начать карьеру и получить игровую практику в ведущей молодежной лиге страны. Флагманом новой структуры будет «Красная Машина Атлант». Эта команда сосредоточится на подготовке хоккеистов для юниорских и молодежных сборных России, а также на формировании резерва для клубов-партнеров из профессиональных лиг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.