Спортсмены Подмосковья завоевали четыре медали в Калуге

Спортсмены Московской области выиграли четыре медали на Кубке Защитников Отечества, который прошел во Дворце спорта «Центральный» в Калуге. В соревнованиях участвовали более 200 атлетов из девяти регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем турнира по пулевой стрельбе стал Алексей Кардашевский. В соревнованиях по стрельбе из лука он занял второе место. Серебряную медаль в пауэрлифтинге завоевал Аракел Саносян. Бронзу в копилку сборной Подмосковья принесла команда по волейболу сидя.

Всего в турнире приняли участие более 200 спортсменов из Калужской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Московской, Белгородской и Тульской областей. Атлеты состязались в девяти дисциплинах, включая волейбол сидя, пулевую стрельбу, стрельбу из лука, плавание, настольный теннис, метание ножей, пауэрлифтинг, шахматы и семейную эстафету.

Кубок Защитников Отечества проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Турнир направлен на физическую и психологическую реабилитацию ветеранов СВО, укрепление их здоровья и социальную адаптацию, а также на популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.