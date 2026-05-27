Саперы группировки «Восток» разминируют освобожденные села в Запорожской области

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск «Восток» приступили к разминированию освобожденных населенных пунктов в Запорожской области. Боевая задача специалистов — обнаружить, идентифицировать и уничтожить все взрывоопасные предметы, оставленные украинскими формированиями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Чтобы сберечь силы и сохранить жизнь личного состава, саперы активно используют наземные роботизированные комплексы.

«Если на участке будут противопехотные мины, растяжки, это все возьмет на себя робот», — рассказал оператор-сапер с позывным Глицин.

Помимо техники, к поиску взрывчатки привлекают кинологические расчеты со специально обученными минно-розыскными собаками. Животные помогают оперативно обнаруживать скрытые мины-ловушки и замаскированные самодельные взрывные устройства, которые противник часто оставляет при отступлении.

«Собака работает вообще на все виды взрывчатых веществ и используется там, где миноискатель бесполезен. Самое страшное для сапера — это мины-ловушки, собака обнаруживает их очень быстро», — поделился сапер-кинолог с позывным Нос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

