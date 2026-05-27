Более 10 тыс. жителей Подмосковья оформили компенсацию за детсад

С начала 2026 года электронной услугой по оформлению компенсации части родительской платы за детский сад воспользовались более 10 тыс. раз в Подмосковье. Заявление можно подать через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выплата компенсации части родительской платы» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Оформить заявление вправе один из родителей или законных представителей ребенка, который посещает детский сад в Московской области и за которого внесена плата за присмотр и уход. Сервис работает в электронном виде, что позволяет подать документы без личного визита в ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.