Работники автосервиса в Питере угнали клиентское авто, чтобы съездить за пиццей

Работники автосервиса в Санкт-Петербурге уехали на клиентской машине за пиццей и попали в ДТП. Суд приговорил их к штрафу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Северной столицы.

Два фигуранта работали мойщиками на автомойке при шиномонтаже. 23 марта в конце рабочего дня они решили устроить застолье и выпить спиртное. Когда алкоголь закончился мужчины решили взять клиентскую машину, которая стояла в боксе автомойки, и доехать на ней до пиццерии.

Таким образом, они осуществили сговор на совершение неправомерного завладения вышеуказанным автомобилем без цели хищения. В процессе движения они передавали руль друг другу.

После покупки пиццы фигуранты попытались вернуть авто. Но, сдавая задним ходом, они задели другое транспортное средство. ДТП удалось уладить на месте, после чего обвиняемые вернулись в шиномонтаж.

Когда все вскрылось, на мужчин завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. Суд признал их виновными и приговорил каждого к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

