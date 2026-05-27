«Аграрный диктант» стартовал в Подмосковье 26 мая

Второй Всероссийский аграрный диктант стартовал 26 мая в Подмосковье, главной открытой площадкой стал университет имени В. И. Вернадского в Балашихе. Принять участие можно очно и онлайн до 30 мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Кроме того, в Подмосковье развернули закрытые площадки на базе 22 образовательных учреждений. В них диктант пишут более 1,5 тыс. человек, что позволяет охватить разные уровни подготовки и повысить интерес молодежи к агропромышленному комплексу и агротехнологиям.

Принять участие может любой желающий. Диктант проходит также в онлайн-формате и доступен до 30 мая на официальных ресурсах проекта. За 40 минут участникам необходимо ответить на 30 профильных вопросов.

В 2026 году к традиционным блокам по растениеводству, животноводству, цифровизации и агротуризму добавили новый раздел «Экономика сельского хозяйства». Акцию проводят при поддержке партии «Единая Россия», Минсельхоза России и Россельхозбанка. В 2025 году в ней приняли участие более 400 тыс. человек из 89 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.