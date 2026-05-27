Дзюдоисты Подмосковья выиграли 8 медалей на Кубке Рахлина

Спортсмены Московской области завоевали восемь медалей на международном турнире по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина», который прошел с 22 по 25 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серебряные награды турнира среди юниоров до 21 года получили Илья Топтыгин (до 60 кг, Щелково), Павел Коловердов (до 73 кг, Щелково) и Эмиль Раджабханов (до 66 кг, Химки).

Бронзовыми призерами стали Давид Топсакалян (до 66 кг, Фрязино), Тимур Алиев (до 81 кг, Щелково), Иван Цветков (до 66 кг, Подольск) и Гарик Садоян (до 81 кг, Фрязино). Среди юниорок в весовой категории свыше 78 кг третье место заняла Замират Кусаева из Химок.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из семи стран: России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии и Сербии. Турнир носит имя заслуженного тренера СССР и России Анатолия Рахлина, воспитавшего олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тагира Хайбулаева, и является этапом подготовки к первенствам Европы и мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.