Пробили голову топором: в Приморье бездомные хотели полакомиться собакой

Семья оставила собаку Шушу в Арсеньеве осенью 2025 года. Животному приносили еду соседи.

Некоторое время назад Шуша сорвалась с цепи и сбежала. Потом местные жители обнаружили собаку с окровавленной головой и вызвали зооволонтеров. Те отправились с питомцем к ветеринарам.

У собаки большая рана в области затылка, из нее текла кровь. По факту случившегося в полицию написали заявление о жестоком обращении с животными.

