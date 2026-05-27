Пробили голову топором: в Приморье бездомные хотели полакомиться собакой
Бездомные граждане пробили голову собаке топором в приморском Арсеньеве. Они планировали съесть животное, сообщает Amur Mash.
Семья оставила собаку Шушу в Арсеньеве осенью 2025 года. Животному приносили еду соседи.
Некоторое время назад Шуша сорвалась с цепи и сбежала. Потом местные жители обнаружили собаку с окровавленной головой и вызвали зооволонтеров. Те отправились с питомцем к ветеринарам.
У собаки большая рана в области затылка, из нее текла кровь. По факту случившегося в полицию написали заявление о жестоком обращении с животными.
