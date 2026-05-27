Полина Гагарина подала иск против Совета Евросоюза
В суде Евросоюза подтвердили информацию о том, что новый иск певицы Полины Гагариной в отношении Совета ЕС зарегистрирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Суда ЕС общей юрисдикции.
Подачу иска зарегистрировали 25 мая.
Против Гагариной Евросоюз ввел санкции в рамках 14-го пакета ограничений.
Прошлый иск в отношении Совета ЕС звезда подала в 2024 году. Пока решение по нему не вынесли.
