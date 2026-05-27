Обман века: москвичи купили миллионный торговый комплекс всего за 5 тыс рублей

Бизнесмен из Владикавказа оказался обманут москвичами: он продал им торговый комплекс стоимостью 140 млн рублей, а получил всего 5 тысяч рублей, сообщает «112» .

У предпринимателя есть несколько объектов недвижимости в Северной Осетии: земельный участок площадью 24 тыс. кв. м, административный корпус, химический склад. Также он владеет множеством торговых площадей и даже 240 метрами железной дороги.

Все это мужчина решил продать за 140 млн рублей. Недвижимость захотел приобрести москвич и два его партнера. По словам предпринимателя, они позвали его в Москву, где стороны подписали договор купли-продажи. Также для коммерсанта арендовали банковскую ячейку.

Когда мужчина решил посмотреть на свои деньги от сделки и открыл ячейку, он обнаружил одну пятитысячную купюрку. Бизнесмен обратился в полицию. Сначала начался гражданский процесс о прекращении права собственности, затем было возбуждено уголовное дело.

Между тем москвичи не выходят на связь. Деньги они не спешат возвращать. При этом обманутый предприниматель даже не знает, где сейчас находятся покупатели и кто будет представлять их в суде.

