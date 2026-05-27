В Подмосковье руководители ППЭ обсудили подготовку к ЕГЭ

Почти 400 руководителей пунктов проведения экзаменов Московской области 27 мая приняли участие во Всероссийском селекторном совещании Рособрнадзора перед стартом ЕГЭ. На встрече обсудили безопасность, техническую готовность и контроль объективности экзаменов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе совещания особое внимание уделили трем направлениям: обеспечению безопасности участников, готовности оборудования и наличию расходных материалов, а также объективности проведения экзаменов. Для контроля будут работать онлайн-наблюдатели федерального и регионального уровней.

28 мая во всех пунктах проведения экзаменов пройдет дополнительное тестирование систем видеонаблюдения. Руководители и технические специалисты проверят ракурсы камер и качество трансляции на федеральный портал. В Подмосковье к общественному наблюдению привлекут около двух тысяч представителей родительской общественности. Они смогут оценить прозрачность процедуры и условия, созданные для участников с ограниченными возможностями здоровья.

С этого года данные от наблюдателей будут поступать в Рособрнадзор в режиме реального времени через специальный онлайн-сервис. Руководители ППЭ несут персональную ответственность за организацию экзаменов и должны обеспечить спокойную и доброжелательную обстановку для выпускников. После федерального совещания на муниципальных площадках прошли разборы возможных нестандартных ситуаций, а в ближайшие дни состоится финальная проверка готовности пунктов к основному периоду ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.