В Подмосковье за неделю выставили на торги 139 объектов

Комитет по конкурентной политике Московской области с 18 по 22 мая 2026 года выставил на торги 139 объектов недвижимости и земельных участков в Подмосковье. Среди них участки под ИЖС и ЛПХ, коммерческая недвижимость и объекты водопользования, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю на торги выставили 60 земельных участков в аренду, 62 участка на продажу, 10 нежилых помещений в аренду, 2 помещения на продажу, 4 здания с земельными участками, а также один объект под водопользование.

Участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство подходят для возведения частного дома. В городском округе Серпухов продается участок площадью 5 соток в селе Игумново. Начальная цена составляет 571 665 рублей. В муниципальном округе Истра в поселке Хуторки можно арендовать участок 10 соток под ЛПХ с начальной стоимостью 100 000 рублей в год.

Для бизнеса также доступны предложения. В городском округе Серпухов сдается в аренду участок площадью 15,08 сотки под размещение магазинов. В городском округе Ступино выставлен на торги участок 73,63 сотки под склад.

Торги проходят в электронной форме. Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену. Выбрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная в аккредитованном удостоверяющем центре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.