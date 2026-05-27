В Сергиевом Посаде 31 мая пройдет фестиваль «Троицкие блины»

Фестиваль «Троицкие блины» пройдет 31 мая в историческом центре Сергиева Посада и будет приурочен к празднованию Дня Святой Троицы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздник призван возродить историческую традицию блинной торговли в Сергиевом Посаде, которая существовала на пути паломников и богомольцев в Троице-Сергиеву лавру. Организаторы также рассчитывают переосмыслить гастрономический бренд города.

Основные мероприятия развернутся на смотровой площадке «Блинная гора» и на улице Карла Маркса. В 12:00 здесь стартует программа с участием известных поваров и популярных представителей русской кухни, среди которых Максим Сырников, Олег Ольхов и другие участники гастрономических фестивалей и кулинарных проектов. Для гостей организуют блинный фуд-корт с участием городских заведений, ремесленную ярмарку, мастер-классы, в том числе по плетению праздничных венков, а также выступления народного театра «Шибер Выбер» и творческого объединения «Петр Валентинович» с вертикальной оперой.

Гостям также вручат памятную газету с историей Троицких блинов и старинными рецептами. Праздничный день завершится театрализованным шествием от улицы Карла Маркса по Красногорской площади до Блинной горы, где пройдет народная вечерка с хороводами и песнями.

Возрастное ограничение: 0+. Организаторами выступают администрация Сергиево-Посадского городского округа, фонд развития города Сергиев Посад, торгово-промышленная палата и арт-кластер «Трикотажка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

