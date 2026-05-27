Депутат Шеремет призвал ударить по консульству Британии в Киеве

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что после атаки ВСУ на Севастополь Россия должна рассмотреть удар по британскому консульству в Киеве и разрыв дипломатических отношений с Лондоном, сообщает Газета.ru .

Михаил Шеремет заявил, что британское консульство в Киеве является «центром принятия решений» и должно получить ответ на атаку по Севастополю 27 мая.

«Англичанка должна получить исчерпывающий ответ. Я считаю, что ответ должно получить британское консульство, которое находится в Киеве. Они являются тем центром принятия решений, о которых так часто говорят. Этот центр принятия решений находится в Киеве, поэтому есть все основания вернуть им эти крылатые ракеты, завернуть в нашу обертку и вернуть туда, в самое их логово, из которого они руководят киевским режимом, для которого они создают возможности для нанесения террористических ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям — детям, женщинам и старикам», — подчеркнул парламентарий.

Депутат назвал удар по Севастополю государственным терроризмом и предложил разорвать дипломатические отношения с Великобританией, а также расширить военное и техническое сотрудничество с Ираном.

«Вполне правильно было бы, на мой взгляд, разорвать любые дипломатические отношения (ред. — с Лондоном), наладить более тесное сотрудничество с Ираном — всеобъемлющее техническое сотрудничество, военное сотрудничество. Нам надо сплачиваться в такие непростые сложные времена со всеми здравомыслящими странами, которые способны противостоять вызовам», — сказал депутат.

По данным властей Севастополя, в ночь на 27 мая город атаковали беспилотники и ракеты Storm Shadow. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка, загорелась крыша, в соседних домах выбило окна и повредило балконы.

