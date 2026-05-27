В Подмосковье закрыли 84 незаконных шиномонтажа

В Московской области выявили 522 случая использования земли не по назначению, из них 84 нелегальных шиномонтажа уже закрыты. Предприниматели также изменили вид разрешенного использования на 97 участках для легализации бизнеса, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В регионе продолжается системная работа по пресечению нарушений в сфере землепользования. Муниципальный земельный контроль зафиксировал 522 случая, когда участки использовались не в соответствии с их целевым назначением. Особое внимание уделяется автосервисам и шиномонтажным мастерским, которые нередко размещаются на неподходящих для этого территориях.

В результате проверок полностью прекращена деятельность 84 нелегальных шиномонтажей. Больше всего закрытых мастерских выявили в городских округах Солнечногорск и Щелково — по шесть, а также в Ступине — пять.

Часть предпринимателей предпочла легализовать бизнес. Вид разрешенного использования изменили на 97 участках. Лидерами по этому показателю стали Щелково — девять участков, Орехово-Зуево — семь и Балашиха — шесть.

Показательный пример — муниципальный округ Егорьевск. Там владелец шиномонтажа после предписания изменил ВРИ участка с «объекты гаражного назначения» на «объекты дорожного сервиса». Для этого были проведены необходимые процедуры, в том числе уведомлен Центр кадастровой оценки для пересмотра кадастровой стоимости.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.