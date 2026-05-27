В Бронницах достраивают корпус лицея на 100 мест к 1 сентября

Новый корпус городского лицея на улице Льва Толстого в Бронницах готов более чем на 87%. Открытие здания на 100 мест запланировано к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Площадь нового корпуса превышает 4,5 тыс. кв. м.

«На площадке задействовано более 100 рабочих и 5 единиц техники. Завершается чистовая отделка помещений — устройство полов, электромонтажные работы, окраска стен, монтаж лифтового оборудования. На прилегающей территории укладывают асфальт в проездах, обустраивают спортивные и игровые площадки, устанавливают ограждение», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В здании разместили специализированные кабинеты физики, биологии и химии, мастерские, столовую на 370 мест, большой спортивный зал, актовый зал на 200 мест, а также библиотечно-информационный центр с читальным залом. Рядом оборудуют волейбольно-баскетбольную площадку, зону для подвижных игр, полосу препятствий и беговую дорожку. После ввода корпуса в эксплуатацию в городском округе Бронницы планируют полностью отказаться от второй смены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.