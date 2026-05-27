ВСУ в Севастополе сбросили с БПЛА контейнер со взрывчаткой

После ночной попытки ВСУ ударить по Севастополю был найден контейнер со взрывчаткой, сброшенный с беспилотника. Он похож на коробку, которая снаружи обшита пенопластом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Любые сбросы с украинских беспилотников опасны для людей. На опубликованном фото предмет лежит в листве рядом с деревьями.

Губернатор попросил родителей провести с детьми беседы о том, что такие предметы нельзя трогать, подбирать и переносить.

Нашедшим подозрительное изделие необходимо отдалиться от него на большое расстояние. Также важно огородить место обнаружения и позвонить по номеру 112.

