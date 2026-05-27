В Подмосковье Рузский регоператор обновил 57 контейнеров за неделю

Рузский региональный оператор за неделю заменил 57 емкостей для ТКО и РСО и отремонтировал еще 27 контейнеров на площадках Подмосковья. Также с территорий 13 округов вывезли более 230 тыс. кубометров отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты оператора продолжают обновлять контейнерно-бункерный парк на обслуживаемых территориях. За неделю установлено 57 новых контейнеров, столько же заменено, еще 27 емкостей отремонтировано.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что модернизация ведется благодаря механизму льготного лизинга.

«В муниципалитеты направлено 400 новых бункеров. Они распределены между тремя региональными операторами — для Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зон. Новые контейнеры заменят изношенные и будут установлены на новых площадках», — пояснил министр.

Кроме того, за неделю с контейнерных площадок 13 муниципальных и городских округов вывезено более 230 тыс. кубометров отходов. Наибольшие объемы пришлись на Одинцовский округ — свыше 68 тыс. кубометров, Красногорск — более 48 тыс., Истру — свыше 37 тыс. и Наро-Фоминский округ — более 25 тыс. кубометров. Техника региональных операторов выходит на маршруты ежедневно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.