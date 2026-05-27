Компания «ЭкоЛайф» протестирует новый мусоровоз в Подмосковье

Подмосковная компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» протестирует новый мусоровоз на маршрутах региона в июне 2026 года. Соглашение о тестовых испытаниях техники на базе модели К5 заключено с ПАО «КАМАЗ» на выставке коммерческого транспорта в «Крокус Экспо», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С 26 по 29 мая в «Крокус Экспо» проходит Международная выставка коммерческого транспорта и технологий, где производители, перевозчики и логисты обсуждают инновации, в том числе в сфере обращения с отходами. Среди ключевых тем — применение роботизированных коробок передач, эксплуатация беспилотников и развитие сервисных центров для ремонта техники.

По итогам первого дня выставки «ЭкоЛайф» подписала соглашение с ПАО «КАМАЗ» о тестировании нового мусоровоза. Машина создана с учетом опыта эксплуатации предыдущих моделей и оснащена кузовом объемом 18 кубометров, системой непрерывного прессования с коэффициентом уплотнения до 7, боковой подсветкой и пневмосидениями для водителей. Это позволит сократить число рейсов и повысить эффективность вывоза отходов.

Поставка техники запланирована на июнь, испытания продлятся месяц на реальных маршрутах Подмосковья. По их итогам компания примет решение о дальнейшем использовании модели.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что автопарк регионального возчика насчитывает более 1 тыс. единиц спецтехники. Ежедневно на линии работают около 600 машин, которые вывозят свыше 80 тыс. кубометров отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.