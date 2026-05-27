Крупный пожар на складе в Долгопрудном локализовали на площади 4700 «квадратов»

В Долгопрудном произошел крупный пожар на складах. Возгорание случилось на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево. Площадь пожара достигла 4700 квадратных метров, однако специалистам удалось локализовать пламя, не дав ему распространиться дальше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Тушение осложняется конструктивными особенностями здания. Кроме того, внутри склада хранится мебель, что создает высокую пожарную нагрузку — огонь и дым быстро распространяются по помещению. Это требует от спасателей дополнительных усилий и особой осторожности при работе.

На месте происшествия работают 45 человек личного состава МЧС РФ и 14 единиц специализированной техники. Пожарные делают все возможное, чтобы полностью ликвидировать возгорание и не допустить его перехода на соседние строения. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

«Прокуратура города Долгопрудного контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Точные причины возгорания будут установлены после ликвидации последствий горения по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в прокуратуре.

