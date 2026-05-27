В Химках 31 мая пройдет семейный шахматный турнир

Семейный шахматный турнир проведут в Химках 31 мая в преддверии Дня защиты детей. Участников ждут семь туров по швейцарской системе, мастер-классы и лекция для родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый турнир пройдет в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки» на фудкорте с 13:00 до 19:00. К участию приглашают семейные команды из двух человек без ограничений по возрасту и полу. Соревнования проведут по швейцарской системе в семь туров.

Программа начнется с очной регистрации с 13:00 до 13:45 и торжественного открытия. С 14:20 до 18:00 состоятся игровые туры. Параллельно организуют мастер-класс по изготовлению шахматных фигур, занятие по созданию значков и лекцию для родителей «Шахматы в жизни и творчестве великих русских писателей». В завершение пройдут подведение итогов, награждение и общая фотосессия.

«Турнир станет семейным праздником с мастер-классами и фотосессией. Здорово, что в преддверии Дня защиты детей в Химках появится возможность провести время активно и с пользой для ума», — отметил лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Участие бесплатное. Зарегистрировать команду можно до 29 мая по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a05aa0cf47e738c88e29272/?page=1. Вход для зрителей свободный. Организаторами выступают ТЦ «МЕГА», федерация шахмат Московской области и шахматный клуб Сергея Карякина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.