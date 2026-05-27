В Подмосковье подали 2,5 тыс заявлений на выплату по уходу за инвалидами

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 2,5 тыс. онлайн-заявлений на оформление выплаты по уходу за инвалидами I и II группы. Услуга доступна на региональном портале, решение принимается в течение семи рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата назначается на шесть календарных месяцев. По истечении этого срока заявителю необходимо повторно подать онлайн-заявление для продления меры поддержки.

Оформить выплату могут граждане старше 18 и младше 65 лет, которые ухаживают за инвалидами I и II группы. При этом инвалиды должны быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и иметь место жительства в Московской области.

Подать заявление могут неработающие жители региона, студенты-заочники, а также те, кто работает дистанционно или не более двух часов в день. Услуга «Предоставление выплаты на осуществление ухода за инвалидами» размещена на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.