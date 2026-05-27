Беглов и Бельский заложили капсулу времени в Мариинском дворце

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский 27 мая заложили капсулу времени в Мариинском дворце. Ее откроют через 100 лет, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Капсулу приурочили ко дню основания города. В нее поместили послания от Александра Беглова и Александра Бельского, юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знак к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, жетон и схему метро, значок к 100-летию «Зенита», модели подлодки проекта 677 «Лада» и брига «Алые паруса», значок Ленинградского полка и специальный выпуск газеты с обращениями ветеранов и молодежи.

«Мы закладываем „капсулу времени“ с нашими пожеланиями, с той историей, которую сегодня мы с вами создаем. Через 100 лет наши потомки, прапраправнуки, вскроют эту капсулу времени и увидят, как мы трудились, как мы работали, и оценят, насколько они достойно продолжают наше дело, как мы продолжаем сегодня дело наших отцов, дедов и основателя нашего города Петра Первого. Пожелать хотелось бы нашим будущим потомкам процветания нашей страны, нашего любимого города и чтобы они так же достойно несли факел жизни, которую мы им передаем», — рассказал Беглов.

«Мы закладываем капсулу времени с символами нашего времени, с пожеланиями времени. Чтобы люди через 100 лет смогли лучше понять, чем жил город», — рассказал Бельский.

Церемонию провели после реставрации парадной лестницы дворца. Специалисты более десяти месяцев очищали стены от слоев краски, восстановили искусственный мрамор, гипсовые бюсты, скульптуры воинов и лепной фриз.

