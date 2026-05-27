В Подмосковье на 18% выросла ранняя выявляемость рака груди

В Московской области с начала года на 18% увеличилась выявляемость рака молочной железы на нулевой стадии, когда опухоль не выходит за пределы ткани. Добиться этого удалось благодаря расширению диагностики и профилактических программ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования молочной железы на самой ранней стадии. При выявлении заболевания на этом этапе эффективность лечения достигает 100%, так как раковые клетки еще не проникли в другие ткани.

«Рак груди занимает первое место по распространенности среди онкозаболеваний у женщин. Мы проводим большую работу для того, чтобы болезнь удавалось выявлять как можно раньше. Все женщины старше 40 лет в Подмосковье могут сами записаться на маммографию, если давно не проходили диагностику. Мы регулярно проводим дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи, а учреждения оснащаем современным диагностическим оборудованием. Все это позволило увеличить выявляемость рака груди на нулевой стадии на 18% с начала года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Самостоятельно записаться на маммографию могут женщины старше 40 лет, прикрепленные к поликлиникам, подведомственным региональному минздраву. С момента предыдущего исследования должно пройти более двух лет. Запись доступна на региональном портале Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или по телефону 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.