В Подольске женщина стала донором костного мозга для ребенка

Жительница Подольска Мария Сясикова стала донором костного мозга для 4-летнего мальчика, проходящего лечение в Санкт-Петербурге. Девушка вступила в федеральный регистр доноров полтора года назад и после совпадения генетических показателей согласилась на трансплантацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

25-летняя Мария Сясикова работает учителем начальных классов, воспитывает ребенка. В регистр доноров костного мозга она вступила полтора года назад после того, как узнала о такой возможности из публикации блогера. Девушка выяснила, что пациентам с раком крови и другими гематологическими заболеваниями зачастую может помочь только трансплантация, а найти подходящего донора непросто.

«Я изучила информацию, поехала в подразделение Московского областного центра крови в Подольске, сдала кровь на HLA-типирование. С помощью этого анализа выясняется генетическая совместимость донора и пациента. Так я вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга. Ровно через год мне позвонили и сообщили, что мои клетки подошли, и я могу помочь 4-летнему мальчику, который находится на лечении в больнице Санкт-Петербурга. Я не раздумывая согласилась», — поделилась Мария Сясикова.

После этого девушка прошла дополнительное обследование и подготовку к донации. Клетки у нее взяли из тазовой кости, процедура прошла успешно. По словам Марии, через 4–6 месяцев она сможет узнать о состоянии ребенка после трансплантации. Московский областной центр крови поблагодарил донора за смелость и неравнодушие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.