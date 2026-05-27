Жители Пушкинского округа выбрали лидеров голосования по благоустройству

Около 20 тыс. жителей Пушкинского городского округа приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля в Подмосковье. В округе на выбор представили пять территорий, лидером стал сквер «Маяковского» в Пушкино, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Пушкинском городском округе на голосование вынесли пять общественных пространств, которые могут обновить в ближайшие годы. Наибольшее число голосов — 8 тыс. — набрал сквер «Маяковского» в Пушкино.

Второе место занимает сквер в поселке Лесные Поляны с 4 тыс. голосов. Более 3 тыс. голосов получила пешеходная зона в центре Ивантеевки и Задорожная улица. Сквер «Маяковского» и сквер по улице Дзержинского в Ивантеевке в сумме набрали 4,5 тыс. голосов.

Голосование продлится до 12 июня на сайте https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/. Жители старше 14 лет могут выбрать одну или несколько территорий и определить, какие изменения там необходимы: обустройство детских и спортивных площадок, создание скейт-парков, обновление зеленых зон, площадей и пешеходных пространств.

В 2026 году в голосовании участвует 281 территория из 56 городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.