Студенты техникума из Дмитрова прошли стажировку в Китае

Студенты и сотрудники Дмитровского техникума с 17 по 23 мая прошли стажировку в Китае, где изучили внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес. Программа состоялась в Шанхае и Шэньчжэне и включала посещение ведущих технологических компаний, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники стажировки познакомились с технологической инфраструктурой Китая и работой крупных инновационных компаний. Они посетили Pudu Robotics, Ubtrobot и другие предприятия, а в компании Unitree Robotics в Ханчжоу увидели производство высокопроизводительных четвероногих роботов.

В рамках программы прошли встречи и презентации, посвященные применению алгоритмов искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения для различных отраслей. Студенты и преподаватели обсудили возможности использования ИИ для повышения эффективности современного бизнеса.

Отдельным этапом стало посещение штаб-квартиры Lenovo, где участникам представили концепцию «умного города» и смарт-системы контроля сельскохозяйственных угодий. В компании Alibaba в Ханчжоу делегации показали, как цифровые решения трансформируют традиционные бизнес-модели и создают новые возможности для предпринимательства.

По итогам стажировки стороны достигли предварительных договоренностей о реализации совместных образовательных проектов. Они направлены на подготовку студентов по специальности «Интеграция решений с применением искусственного интеллекта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.