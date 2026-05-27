В Одинцове модернизируют котельную №7 к 2027 году

Реконструкция газовой котельной №7 продолжается на Можайском шоссе в Одинцове. Глава округа Андрей Иванов проверил ход работ и сообщил, что объект планируют обновить к первому кварталу 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы на объекте стартовали в 2025 году. После модернизации мощность котельной увеличится с 51 до 80,3 Гкал в час. Предприятие, введенное в эксплуатацию в 1975 году, обслуживает 60 многоквартирных домов, 26 объектов городской инфраструктуры и четыре социальных учреждения — всего 14 825 жителей.

«Подрядчик завершил устройство фундаментов для новой дымовой трубы и пристройки, на площадку доставили новый котел, изготовленный на заводе в Пскове. Сейчас он устанавливается, далее будет подключаться к действующей системе теплоснабжения. В июне строители приступят к ключевому этапу реконструкции: монтажу металлоконструкций 90-метровой трубы, газоходов, инженерных систем и технологического оборудования. Новый котел должен быть запущен до конца лета, чтобы успеть к следующему отопительному сезону», — заявил Андрей Иванов.

Во втором этапе подрядчик демонтирует старую трубу, выполнит благоустройство территории, обновит фасады здания, отмостку и ограждение по периметру. Эти работы планируется завершить в первом квартале 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.