В Подмосковье более половины засоров канализации вызвали салфетки

Специалисты Мособлводоканала за последнюю неделю устранили 216 засоров на сетях водоотведения в Подмосковье. Более 50% случаев произошли из-за попадания в трубы влажных салфеток и тряпичных изделий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Анализ показал, что главной причиной засоров остаются тряпичные изделия и влажные салфетки. Даже если на упаковке указано «смываемые» или «биоразлагаемые», такие изделия не растворяются в воде так же быстро, как туалетная бумага. В трубах они впитывают влагу, разбухают и становятся основой для плотных комков мусора. К ним прилипают жир, волосы и другие отходы, что приводит к полной блокировке сточных вод.

Устранение подобных засоров требует времени и специальной техники. Работники Мособлводоканала используют современные каналопромывочные машины на базе грузовых автомобилей. Такие работы связаны с дополнительными затратами ресурсов и могут повлиять на стабильность работы системы.

Специалисты напоминают, что в унитаз можно смывать только продукты жизнедеятельности и туалетную бумагу. Запрещено выбрасывать в канализацию влажные салфетки, средства личной гигиены, тряпки, ватные диски и палочки, пищевые отходы, наполнители для кошачьих туалетов, строительный мусор, цемент, песок, а также лекарственные препараты и химикаты. Соблюдение этих правил помогает предотвратить аварии и сократить расходы на ремонт коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.