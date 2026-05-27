Саблистка из Подмосковья Яна Егорян выиграла этап КМ в Лиме

Саблистка Яна Егорян из Московской области завоевала золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме, который проходит с 19 по 27 мая 2026 года. В финале сборная России обыграла команду Франции со счетом 45:43, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница областного Центра олимпийских видов спорта из Химок Яна Егорян выступила в составе сборной России вместе с Александрой Михайловой, Алиной Михайловой и Ольгой Никитиной. В решающем поединке россиянки одержали волевую победу над француженками — 45:43. Бронзу турнира завоевала сборная Венгрии.

Финал начался с успешных боев Яны Егорян и Алины Михайловой, что позволило российской команде выйти вперед. Затем инициативу перехватили соперницы и к последнему кругу обеспечили себе преимущество в пять ударов. Александра Михайлова сократила отставание до минимума, однако Сара Нутча вновь вывела Францию вперед, победив Егорян. В заключительном поединке Алина Михайлова обыграла Сару Бальцер и принесла сборной России победу.

Для двукратной олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы эта награда стала пятой в текущем сезоне Кубка мира. Ранее спортсменка стала бронзовым призером личного турнира по сабле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.