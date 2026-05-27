сегодня в 16:12

Движение парализовано на Ленинском проспекте в Москве из-за загоревшейся машины

На Ленинском проспекте рядом с домом № 82/2 загорелась машина. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП находятся сотрудники экстренных служб. Причины инцидента выясняются. Информация о пострадавших отсутствует.

Движение транспорта в зоне происшествия затруднено. Машины едут по третьей полосе.

Telegram-канал «112» опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, что автомобиль горит на обочине. Машину почти полностью охватил огонь, от нее идет черный дым.

