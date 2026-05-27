Роспотребнадзор призвал выбирать лагеря по реестру

В Нижегородской области стартует летняя оздоровительная кампания, и родителям рекомендуют проверять детские лагеря через официальный реестр. В список включают только организации с санитарным заключением, сообщает pravda-nn.ru .

Начальник управления профессионального образования и воспитания министерства образования региона Наталья Поляшова рассказала, что этим летом в области будут работать более 1100 лагерей — загородные, дневные и палаточные.

В реестр организаций отдыха и оздоровления детей включают только лагеря, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение. Документ выдают после ежегодной проверки качества воды и питания, условий проживания и обработки территории от клещей. Работа учреждений также контролируется Роспотребнадзором, Госпожнадзором и межведомственной комиссией. Частные лагеря вне реестра могут быть небезопасны.

«Если организатор лагеря хочет качественно предоставить услугу, значит, он войдет в реестр. Он получит все разрешительные документы, это будет спокойнее и для него как для юридического или физического лица. И самое главное, это будет спокойнее и безопаснее для наших родителей и детей», — отметила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков нижегородского Управления Роспотребнадзора Алла Агапова.

С 1 июня по 31 августа работает горячая линия Роспотребнадзора для обращений и жалоб.

В регионе также запланированы профильные смены: патриотические, экологические, творческие и спортивные, в том числе с подготовкой к сдаче нормативов ГТО.

