Началась заявочная кампания IV Всероссийских педагогических чтений конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» . Учителя из Подмосковья каждый год участвуют в проекте, представляя авторские педагогические практики, инициативы в сфере воспитания и современные образовательные решения. Регистрация участников открыта до 15 сентября, сообщает пресс-служба Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

Цель Всероссийских педагогических чтений — поиск и тиражирование наиболее успешного опыта в сфере образования, уникальных авторских разработок и воспитательных подходов, а также укрепление общероссийской гражданской идентичности и традиционных духовно-нравственных ценностей, принятых в нашей стране.

Подать заявку на участие можно до 15 сентября 2026 года. Организаторы приглашают педагогов, ученых и преподавателей, наставников, воспитателей и авторов различных просветительских проектов из всех регионов России. После экспертной оценки жюри отберет 150 лучших педагогических практик. Их авторы выступят в очном финале, который состоится в Смоленске — городе, носящем звание Молодежной столицы России — 2026. Финал пройдет с 18 по 20 ноября.

«Сегодня педагог помогает молодому поколению не потеряться в потоке информации, а сформировать внутренние ориентиры — понимание своей ответственности, сопричастности к судьбе страны и готовности созидать. Всероссийские педагогические чтения „Моя страна — моя Россия“ — это пространство, где лучшие практики воспитания становятся общим достоянием профессионального сообщества, а разговор о ценностях, гражданственности и будущем России переходит в реальные действия и образовательные решения. Именно через такие проекты мы создаем среду, в которой молодые люди учатся не только получать знания, но и чувствовать личную ответственность за развитие своей малой родины и всей России», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В прошлом сезоне участниками Чтений стали 2047 педагогов со всей страны. От Московской области в третьем сезоне свои наработки представили 85 учителей и воспитателей.

В новом сезоне заявлены три номинации:

«Моя педагогическая инициатива»;

«Воспитатель созидателя»;

«Народный ларец».

Участники могут предложить собственные методики, направленные на формирование воспитывающей среды, развитие научно-технического творчества и наставничества, а также на сбережение культурных и семейных ценностей.

Пока идет прием заявок, для конкурсантов организуют серию вебинаров. Они будут посвящены актуальным методам воспитания, институту наставничества и ценностным ориентирам в работе педагога. В роли лекторов выступят представители органов власти, научного сообщества и крупнейших университетов страны.

«Всероссийские педагогические чтения „Моя страна — моя Россия“ сегодня стали одной из крупнейших профессиональных площадок, объединяющих педагогов, наставников и представителей научно-образовательного сообщества со всей страны. Для нас это пространство открытого профессионального диалога, обмена опытом и обсуждения современных подходов к воспитанию и образованию. В новом сезоне мы вновь приглашаем педагогов со всей России представить свои практики, поделиться своими идеями и вместе формировать актуальную повестку работы с подрастающим поколением», — отметил руководитель дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» давно и плодотворно взаимодействует с педагогическим сообществом. В 2018 году по предложению Людмилы Вербицкой и при поддержке Российской академии образования в конкурсе появилась особая номинация «Моя педагогическая инициатива». Позже это направление развивалось через просветительские экспедиции и межрегиональные педагогические проекты, а затем легло в основу Всероссийских педагогических чтений, которые сегодня объединяют наставников и учителей со всей России.

Всероссийские педагогические чтения — это часть программы сопровождения участников после завершения конкурса «Моя страна — моя Россия» (проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей»). Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского государственного университета, Российской академии образования и Федерального агентства по делам молодежи.

Проект «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

