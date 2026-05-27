В Одинцовском округе строят переход над путями МЦД-1

Строительство надземного пешеходного перехода между станциями Одинцово и Баковка проверили 26 мая в Одинцовском округе. Готовность объекта составляет около 30%, открыть его для пешеходов планируют в октябре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход работ на объекте, который возводят в районе Баковского кладбища на перегоне между станциями Одинцово и Баковка. Подрядчиком выступает ООО «Мостэнергострой». Сейчас завершено переустройство коммуникаций, со стороны Вокзальной улицы установлена опора для пролетного строения, ведется сборка каркаса павильона с лестницей и лифтом. С противоположной стороны готовят фундамент под вторую опору.

«Подрядчик приступил к строительству в начале 2026 года. Во второй половине июля планируем приступить к монтажу пролетной конструкции. Новый переход очень важен для жителей», — сообщил Андрей Иванов.

Он пояснил, что после запуска МЦД-1 наземный переход на этом участке закрыли, а путь в обход через станции Одинцово и Баковка увеличился до нескольких километров. При этом жители продолжали пользоваться несанкционированной тропой через железную дорогу, что приводило к несчастным случаям.

Открыть переход для пешеходов планируют в октябре, запуск лифтов намечен до конца года. Проект также предусматривает устройство ливневой канализации, освещения и установку 12 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Ожидается, что объект повысит безопасность и комфорт передвижения по городу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.