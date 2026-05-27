В Серебряных Прудах более 2 тыс жителей проголосовали за благоустройство

Голосование за объекты благоустройства стартовало 21 апреля, и в нем уже приняли участие более 2 тыс. жителей Серебряных Прудов. Больше всего голосов набрала территория в селе Мочилы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С момента старта к нему присоединились более 446 тыс. жителей Подмосковья.

В Серебряных Прудах на выбор представлены две территории. Лидером стала зона в селе Мочилы на улице Юбилейной — за нее проголосовали 1,9 тыс. человек. Сквер в селе Крутое поддержали 200 жителей.

Работы на территории-победителе планируют начать в следующем году. Принять участие в голосовании могут жители округа старше 14 лет по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/. При необходимости помощь оказывают волонтеры.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году победителем стала площадь в селе Узуново, набравшая 2111 голосов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.