Росгвардия задержала в Подмосковье наркокурьера с мефедроном

Сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье жителя Жуковского по подозрению в распространении наркотиков. У него изъяли свертки с мефедроном общей массой более 6 граммов. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Во время патрулирования автоэкипаж заметил молодого человека, который выходил из лесного массива и перекладывал неизвестный предмет из рук в карман брюк. При виде правоохранителей он заметно занервничал и попытался скрыться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.