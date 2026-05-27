Росгвардия обеспечила безопасность Последних звонков в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка во время праздничных линеек в честь окончания учебного года в Подмосковье. Нарушений и происшествий допущено не было, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с другими правоохранительными органами обеспечили безопасность «Последних звонков» в образовательных учреждениях региона.

Накануне школьных праздников специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам оружия о запрете его ношения во время массовых публичных мероприятий.

В дни проведения линеек на площадках дежурили наряды вневедомственной охраны. Маршруты групп задержания были приближены к местам проведения мероприятий для оперативного реагирования.

Благодаря слаженной работе личного состава нарушений общественного порядка не зафиксировано. В настоящее время более 1000 образовательных организаций Московской области находятся под защитой Росгвардии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.