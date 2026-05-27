Школьники скрутили насильника-полицейского из ЛНР в донецком Шахтерске

В Шахтерске Донецкой Народной Республики полтора года не могли поймать серийного насильника, орудовавшего по пятницам у центрального ночного клуба. Преступника задержали два 11-классника, он оказался полицейским из Луганской Народной Республики, сообщает «Типичный Донецк» .

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего капитана полиции, сотрудника уголовного розыска из ЛНР. Тот на протяжении полутора лет держал в страхе местных жительниц.

Офицер совершал серийные нападения по пятницам в районе центрального ночного клуба Шахтерска. Его жертвами становились стройные блондинки, которых тот уводил в заброшенные недострои, грабил и насиловал.

Следственные органы долгое время не могли выйти на след преступника. По информации из публикации, для совершения преступлений мужчина использовал служебное положение. Он предъявлял жертвам удостоверение МВД и уводил их под предлогом проверки документов или содержимого мобильных телефонов.

В общей сложности от действий злоумышленника пострадали 12 девушек. После задержания офицер отказывался сотрудничать со следствием, хранил молчание на допросах и даже предпринял попытку побега через окно здания прокуратуры.

При этом сослуживцы подсудимого направляли исключительно положительные служебные характеристики. Суд признал силовика виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

Положить конец серии тяжких преступлений помогла случайность и бдительность местных жителей. Во время одного из рейдов капитан отобрал мобильные телефоны у двух 11-классников. Подростки хорошо запомнили внешность мужчины и спустя две недели вновь заметили его возле того же развлекательного заведения.

Увидев, что правоохранитель уводит очередную девушку, школьники заподозрили неладное, проследовали за ним. Затем скрутили насильника и передали его наряду полиции.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.