Тимоти Шаламе не смог поднять Кайли Дженнер на руки

Актер Тимати Шаламе не смог поднять модель Кайли Дженнер на баскетбольном матче. Видео с забавной ситуацией опубликовал Starhit .

На опубликованном видео Дженнер подходит к Шаламе и обнимает его. Модель подпрыгнула, актер повторил за ней.

Затем пара начала прыгать вместе. В процессе Шаламе попытался поднять Дженнер, но не смог даже оторвать ее от пола.

После этого объятия закончились. Дженнер слегка отошла от Шаламе.

Звезд вместе заметили 26 мая. Они посетили четвертый матч финала Восточной конференции НБА.

