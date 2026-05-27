Лежал на асфальте в последние минуты: подробности смерти школьника в Красноярске

Умерший в день последнего звонка девятиклассник из Красноярска перед смертью упал прямо посреди улицы. В последние минуты жизни он лежал на асфальте, сообщает NGS42.RU .

Родители мальчика погибли несколько лет назад. В 2022 году его опекуном стал двоюродный брат. Он заботился о подростке и помогал преодолевать проблемы со здоровьем.

21 мая они посещали больницу и проходили обследование. Тогда девятиклассника, у которого был порок сердца, должны были госпитализировать, но для этого потребовалась квота. В итоге госпитализацию перенесли.

26 мая мальчик посетил последний звонок. Уже вечером того же дня он скончался. По словам опекуна, просто шел по улице и упал посреди парковки. В последние минуты жизни он лежал на асфальте и не смог дождаться приезда скорой помощи.

После окончания девятого класса ребенок мечтал пойти учиться в колледж на программиста. Сейчас родные открыли сбор на похороны.

Известно, что ранее мальчику уже проводили операцию на сердце. Он наблюдался в сердечно-сосудистом центре.

