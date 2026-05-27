9-классник умер в день последнего звонка в Красноярске

Трагедия произошла в Красноярске. Девятиклассник скончался в день последнего звонка, сообщает Telegram-канал NGS24.RU .

В Сети появилась информация, что подросток умер во дворе ЖК «Отражение» на улице Матросова. По предварительным данным, у ребенка были проблемы с сердцем.

Официальные ведомства пока не смогли подтвердить информацию. В управляющей компании ЖК ответили журналистам, что не знают о происшествии.

Ранее в Новороссийске школьник после укола в частной клинике потерял сознание и умер. В медучреждении не нашлось нужных лекарств, чтобы помочь ребенку.

