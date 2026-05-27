В Подольске потушили вспыхнувшие автобус и грузовик
Сотрудники противопожарной службы потушили пожар, охвативший автобус и грузовой автомобиль в Подольске в Московской области. Инцидент случился днем на улице Генерала Стрельбицкого, сообщает пресс-служба администрации города.
Пассажиров автобуса быстро эвакуировали.
Открытое горение потушили в 12:52. Для работ привлекли две единицы техники, задействовали восемь сотрудников противопожарной службы.
Никто не погиб. Пострадавших нет. Причины инцидента выясняют.
Пожар произошел на парковке днем 27 мая. Сначала загорелся автобус, а потом грузовик.
