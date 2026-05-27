«Трофей»: оренбурженка сделала маникюр с укусившим ее клещом

Оренбурженка оказалась атакована клещом, но избавляться от кровопийцы не стала. Вместо этого она сделала с ним маникюр.

Около месяца назад клещ укусил девушку в мочку уха. Он «поселился» прямо возле прокола с сережкой, поэтому заметить его было трудно. Девушка обнаружила клеща только спустя три дня. К тому моменту ее накрыла сильная аллергия. Оренбурженке удалось снять клеща самой. Также она сдала анализы, чтобы узнать, не заразный ли он.

При этом оренбурженка не избавилась от кровопийцы. Она даже дала ему кличку — Антон. В один момент у нее возникла идея закатать клеща в маникюр. Ей показалось, что такой контент должен «залететь» в Сети.

«Раз уж я пострадала от него, то пусть будет пользой для роста блога. Ну и другие клещи посмотрят и подумают, с кем имеют дело», — написала она в соцсети.

Оренбурженка выполнила свое обещание — сделала себе маникюр с клещом. Она поместила его на ноготь безымянного пальца левой руки, а вокруг выложила узор из стразов.

