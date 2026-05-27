Густой столб дыма поднялся над Подольском из-за горящего автобуса

В подмосковном городском округе Подольск произошел крупный пожар на парковке — загорелись автобус и грузовик. ЧП случилось на стоянке, расположенной на улице 43-й Армии, и попало на видео, которое опубликовал 112 .

По предварительным данным, сначала вспыхнул автобус, а затем пламя перекинулось на стоявший рядом грузовой автомобиль.

Над местом происшествия поднялся густой столб черного дыма — его хорошо видно из разных районов города. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с места событий: на них видно, как огонь полностью охватил оба транспортных средства. Крупный автопожар произошел рядом с жилыми домами, но им ничего не угрожает.

Судя по опубликованным кадрам, на месте происшествия работали сотрудники МЧС РФ.

