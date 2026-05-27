Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки из-за договора

Работники арзамасского пансионата отказались расторгать договор с родственниками одной из постоялиц и жестоко избили их, сообщает Mash Ni .

Родственники узнали, что с пенсионеркой плохо обращаются в учреждении. За ней никто не ухаживал, из-за чего женщина сильно ослабла и похудела.

Когда родные приехали, чтобы забрать ее, они зашли к администратору. Семья попыталась расторгнуть договор с пансионатом, но у них тут же попытались отобрать телефон и документы.

Затем на семью накинулись с кулаками. Родных пенсионерки жестоко избили до потери сознания, после чего вышвырнули на улицу.

Пострадавшие зафиксировали побои. У них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы и гематомы. После этого инцидента стали известны другие случаи плохого обращения с постояльцами. Правоохранители проверяют пансионат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.