В России могут появиться БПЛА и другое оружие под брендом «ЗА МИР!»
В Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака «ЗА МИР!». Под этим брендом могут производить оружие, протезы, роботов и другие товары, сообщает «Осторожно, Москва».
Заявка на регистрацию торгового знака подана по всем существующим классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). То есть под брендом «ЗА МИР!» могут выпускать разные виды продукции.
В том числе в России могут появиться БПЛА и другие виды оружия «ЗА МИР!», протезы конечностей, приборы и изделия для сексуальной активности, БАДы и т. д.
Также под брендом смогут оказывать воспитательные услуги и организовывать азартные игры.
Заявка поступила в Роспатент 22 мая.
