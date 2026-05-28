В России могут появиться БПЛА и другое оружие под брендом «ЗА МИР!»

В Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака «ЗА МИР!». Под этим брендом могут производить оружие, протезы, роботов и другие товары, сообщает «Осторожно, Москва» .

Заявка на регистрацию торгового знака подана по всем существующим классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). То есть под брендом «ЗА МИР!» могут выпускать разные виды продукции.

В том числе в России могут появиться БПЛА и другие виды оружия «ЗА МИР!», протезы конечностей, приборы и изделия для сексуальной активности, БАДы и т. д.

Также под брендом смогут оказывать воспитательные услуги и организовывать азартные игры.

Заявка поступила в Роспатент 22 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.