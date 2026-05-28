Топ-менеджеру Disney дали 2,5 года тюрьмы в РФ за мармеладки с коноплей

Топ-менеджера The Walt Disney Company приговорили к 2,5 годам тюрьмы в России за мармеладки с коноплей в багаже, сообщает Baza .

46-летний уроженец Индии Датерао Джугал Судхир руководит более чем 20 проектами во всемирно известной компании.

В январе текущего года Джугал по личным делам прилетел в Москву из Дохи. Однако в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево его остановили для проверки, где и нашли запрещенные мармеладки. В результате мужчину задержали.

Столичный суд признал иностранного гражданина виновным и приговорил к 2,5 годам колонии. На судебном заседании мужчина раскаялся, заявив, что мармелад ему прописал врач в США после операции на мозге.

