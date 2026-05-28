Неизвестный поджег колонку на заправке на западе Москвы
Неизвестный поджег колонку на автозаправочной станции (АЗС) на западе Москвы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает 112.
ЧП произошло в четверг вечером на улице Молодогвардейской в столичном районе Кунцево. Возгорание на АЗС удалось оперативно ликвидировать.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что агрессивный житель Сочи угрожал поджечь самолет из-за отказа в сексе. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
