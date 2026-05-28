сегодня в 21:52

Неизвестный поджег колонку на заправке на западе Москвы

Неизвестный поджег колонку на автозаправочной станции (АЗС) на западе Москвы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает 112 .

ЧП произошло в четверг вечером на улице Молодогвардейской в столичном районе Кунцево. Возгорание на АЗС удалось оперативно ликвидировать.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

