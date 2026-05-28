Байкер упал со скалы на Камчатке и выжил

На Камчатке спасли мотоциклиста, который упал с отвесной скалы и приземлился на камни, сообщает Baza .

По предварительным данным, 29-летний водитель мотоцикла не справился с управлением в районе бухты Средняя Лагерная. В результате он полетел вниз с высоты.

Мужчина приземлился на прибрежные валуны. Его «железный конь» тем временем оказался в ловушке между камнями.

Спасатели подогнали к берегу лодку, погрузили в нее пострадавшего и увезли в больницу. У байкера тяжелые травмы. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь в больнице.

