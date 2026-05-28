Американские врачи провели экстренное кесарево сечение горилле

Во время родов у Олимпии возникли сложности, которые угрожали не только ее жизни, но и жизни малыша. На помощь самке примата пришла бригада врачей, работающая с людьми. Медики провели экстренное кесарево сечение.

«Было принято решение о срочных родах из-за маловодия и периодически снижающейся частоты сердечных сокращений плода, выявленных с помощью аппарата Butterfly. Кроме того, был подтвержден разрыв плодных оболочек», — рассказала врач скорой помощи Сачита Шах.

По словам специалистов, кесарево сечение для горилл, как и для людей, является сложной операцией, поэтому Олимпия в первую ночь после родов осталась без своего детеныша. При этом ветеринары ухаживали за новорожденным в соседнем вольере и она могла слышать и чувствовать запах детеныша. Выкармливала детеныша другая самка по кличке Джамани.

В настоящее время малыш западной равнинной гориллы, которые находятся под угрозой исчезновения, чувствует себя хорошо. Ветеринары надеются, что Олимпия быстро восстановится и вместе с сыном вскоре вернется в стаю.

